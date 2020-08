La RDC rouvre ses frontières, les compagnies aériennes vont tenter de se relever

L'aéroport de Kinshasa. thezipper

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les frontières s'ouvrent à nouveau à partir de ce samedi 15 août, de même que les trafics maritime, fluvial et aérien. Après une fermeture longue de plus de trois mois pour cause de coronavirus, c'est une reprise salutaire pour les compagnies aériennes du pays, à commencer par le transporteur national Congo Airways qui vient de recevoir un prêt de l'État.