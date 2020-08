Coronavirus: nouveau vol de rapatriement de Malgaches bloqués à l'étranger

Texte par : Laetitia Bezain

À Madagascar, c'est un retour qu'ils attendaient depuis des mois. Bloqués à l'étranger après la fermeture des frontières, le 20 mars, une décision prise par les autorités pour contenir la propagation de Covid-19, ils sont des centaines de Malgaches coincés loin de leur île et de leurs proches, leurs conditions de vie devenant de plus en plus précaires au fil des mois. Hier, samedi 15 août, un vol d'Ethiopian Airlines, avec à son bord 32 Malgaches venant de plusieurs pays en Afrique, notamment du Sénégal et du Mali, a atterri à Antananarivo, la capitale.