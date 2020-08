A l'occasion des 60 ans d'indépendance, Ali Bongo insiste sur la modernisation du Gabon

Lors du traditionnel discours à la nation, Ali Bongo s’est attardé sur les préoccupations des Gabonais au sujet du mauvais état des routes, la santé, la formation et l’emploi.

Le traditionnel défilé marquant la célébration de la fête nationale a été annulé. A la place, une cérémonie de prise d’armes sera organisée dans l’enceinte du palais présidentiel. En revanche, le traditionnel discours à la nation a été maintenu.

Ali Bongo a salué la mémoire de ses prédécesseurs qui ont légué aux générations actuelles un pays stable et en paix. Pas un mot sur la relation avec la France, l’ancienne puissance coloniale. Il est en revanche revenu sur la modernisation du pays, dressant à la fois un bilan des dix denrières années et évoquant les projets d’avenir.

« Pour se développer, le Gabon a besoin d’infrastructures modernes, a souligné le président gabonais. Nous avons bitumé plus de routes en dix ans que depuis l’indépendance de notre pays. Notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la transgabonaise qui traversera notre pays d’est en ouest sur 780 km. Ce chantier, qui sera achevé en 2023, aura un impact majeur. Cette route révolutionnera notre vie et notre économie. Ces dix dernières années nous avons construit et modernisé nos infrastructures hospitalières pour améliorer l’offre de soin et de santé. »

Le chef de l’Etat gabonais a également expliqué que des réformes pour l’emploi étaient une priorité. « Dans les mois à venir, tout doit être fait pour réduire le chômage et la précarité, notamment en renforçant certains dispositifs. C’est l’instruction que j’ai transmise au Premier ministre et au gouvernement. Par les réformes menées et en cours, nous préparons l’avenir. »

