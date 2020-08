Coronavirus: les lieux de culte rouvrent en RDC

En République démocratique du Congo, les autorités poursuivent la levée des mesures d’urgence décrétées, il y a cinq mois, pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Après la réouverture des frontières, samedi 15 août, c’est au tour des lieux de culte - temples, mosquées et églises - d'être autorisés à accueillir, de nouveau, les fidèles. Reportage à Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Malgré la crainte d'une deuxième flambée de cas de Covid-19, les fidèles sont allés, ce dimanche 16 août, prier dans les nombreuses églises de Kinshasa, la capitale congolaise.

À l’entrée du centre missionnaire Philadelphie, c'est une aubaine pour les vendeurs de masques de protection, car ici, on ne récidive pas.

« Je crois que nous sommes déjà au-delà de 1 000 personnes. Les personnes qui n’ont pas de masque, on les met de côté, explique Fabrice, chef du protocole. On leur exige qu’ils puissent porter le masque. On essaie de tester la température. Si nous constatons que la température est au-delà de 37 degrés, nous mettons la personne de côté et nous réessayons, plus tard, pour voir si la température a baissé. »

Les chaises sont séparées les unes des autres d’un peu moins d’un mètre. Et pour éviter la cohue, désormais, on ne vient plus au culte à l’improviste.

« On a mis en place un mécanisme de pré-enregistrement. Nous avons généralement deux cultes. Pour éviter justement la promiscuité, on a rajouté un troisième culte. Les gens se pré-enregistrent et font le choix du culte auquel ils voudraient participer pour nous permettre d’anticiper et de mieux gérer les flux », précise Ken Lwamba, pasteur titulaire de l’Église.

Un dispositif coûteux mais ici, Ken Lwamba s’en est sorti grâce aux donations : « Ils [les fidèles] ont pris en charge… Ils sont venus me voir en me disant "Écoutez, pasteur, nous savons que les temps sont durs pour l’Église, avec tout ce qui s’est passé". Et ils ont pris en charge tout ce qui est logistique, les termoflashs, toute la logistique que vous avez vue à l’extérieur. »

Les catholiques se vantent d’être de bons élèves en matière d’observation des mesures édictées par les autorités. Certaines paroisses de la capitale avaient déjà repris les cultes, avant même le feu vert des autorités.

