Gabon: l'université Omar-Bongo n'attire plus les étudiants

Le pôle scientifique de l'Université Omar-Bongo en 2014 à Libreville (image d'illustration). Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Clairebouanga

Soixante ans après l'indépendance, où en est l’université gabonaise ? Nous nous sommes intéressés à l'Université Omar-Bongo, la plus grande du pays. L'université n’attire plus les étudiants gabonais, et n'accueille plus d'étudiants expatriés.