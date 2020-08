Présidentielle en Guinée: la Cédéao privilégie «la stabilité»

Des heurts à Conakry, lors du double scrutin du 22 mars 2020 en Guinée. (Photo d'illustration) Crédit CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Guinée, une rencontre virtuelle organisée par la Cédéao [Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest], l’Union africaine et l’ONU s’est tenue, samedi 15 août, afin d’évoquer la présidentielle du 18 octobre prochain. Cette visioconférence était animée par le président de la Commission de la Cédéao, accompagné d’un Représentant de l’Union africaine et du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas.