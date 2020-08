RDC: le Nord-Kivu devient la troisième province la plus touchée par le coronavirus

Des employés du ministère congolais de la Santé rangent leur équipement après avoir effectué des tests de dépistage du coronavirus à Goma, dans le Nord Kivu. ALEXIS HUGUET / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Nord-Kivu est désormais la troisième province la plus frappée du pays par le Covid-19, après Kinshasa et le Kongo Central. Depuis le début de ce mois d'août, il y a en moyenne 15 cas enregistrés par jour, et, selon le ministre provincial de la Santé, il y a aujourd'hui 210 malades dans la province.