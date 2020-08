Tchad: contre la censure numérique, des ONG en appellent à l'Union africaine

(illustration) ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les coupures d’internet et les perturbations des réseaux sociaux continuent au Tchad, et après une procédure infructueuse auprès de la justice tchadienne, Internet sans frontières et la coalition « Keep it on » (qui réunit plus de 200 organisations internationales dans une centaine de pays dont le Tchad) ont décidé de saisir la commission des droits de l’Homme de l’Union africaine.