Somalie: la crainte de nouvelles attaques shebabs à l'approche de la période électorale

Les islamistes shebabs ont revendiqué plusieurs attaques ces derniers jours. Dimanche, l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio, fréquenté par l'élite politique, a fait 16 morts. Lundi c'est une base militaire à proximité de la ville de Baidoa, à l'ouest de la capitale qui a été prise pour cible faisant au moins cinq morts dans les rangs de l'armée. Et ce genre d'action pourrait se multiplier alors que le pays se dirige vers des élections.

Les élections seront retardées à cause de la pandémie de Covid-19 mais elles pourraient se tenir en 2021. Une gageure au regard de conditions sécuritaires toujours très dégradées. Le pays fait par ailleurs face à une question cruciale : l'élaboration d'une nouvelle Constitution avec l'épineux problème de la répartition des pouvoirs entre niveaux fédéral et régional.

La Somalie est dans une période d'incertitudes et les insurgés pourraient tenter d'en tirer parti, s’inquiète Laura Hammond, universitaire spécialiste de la région à l'Ecole des Etudes orientales et africaines à Londres.

« Il est probable qu'il y aura d'autres tentatives de déstabilisation du processus politique, c'est ce que cherchent les shebabs. Ils sont opposés à ce processus politique. Donc, plus ils peuvent créer de désordre, mieux c'est pour eux. Ils veulent donner l'image d'un gouvernement faible et incapable de protéger efficacement sa population. Plus il y a de confusion, d'absence de coopération entre les Etats fédérés et le gouvernement fédéral, et plus les shebabs peuvent s'en servir pour exploiter ces défaillances à leur profit et prétendre être en mesure d'offrir quelque chose de différent. »

Affiliés à Al-Qaïda, les shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom)

