Coup d'État au Mali: Paris insiste sur «le retour à l'état de droit»

Les condamnations continuent de pleuvoir sur le putsch militaire qui a eu lieu mardi 18 août au Mali. L'Union africaine a suspendu le pays de toutes ses activités. L'organisation demande la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Union européenne a également fermement réagi, notamment à l'initiative de la France. L'ancienne puissance coloniale compte 5 100 soldats déployés au Mali et dans les pays alentours pour lutter contre les groupes jihadistes. Paris insiste donc sur le « retour à l'état de droit ».

Les autorités françaises voient dans les événements en cours au Mali, « une source d'instabilité ». L'Élysée explique que toute solution extra-constitutionnelle serait également « une opportunité pour les groupes jihadistes ». L'objectif est clair : « ne pas perdre les acquis de la lutte contre le terrorisme ». Une lutte pour laquelle la France affirme avoir « consenti beaucoup d'efforts ». Une source militaire affirme à l'agence Reuters que « les armées [françaises] ont soumis plusieurs propositions à la ministre [des Armées Florence Parly] et au président en vue d'une possible adaptation » du dispositif Barkhane.

Mercredi 19 août au soir, le président Macron a affirmé que « la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l'état de droit sont indissociables ». L'Élysée dit soutenir les aspirations du peuple malien. « Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est le retour à un pouvoir civil », martèle-t-on à Paris. La présidence française dit prendre acte de la démission du chef de l'Etat malien et insiste sur sa libération sans demander sa réinstallation. « Il faut distinguer entre le président IBK [Ibrahim Boubacar Keïta] et la légalité. Il faut faire avec la réalité », dit-on dans l'entourage du président Emmanuel Macron.

