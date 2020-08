Gabon: la famille Mba Obame se déchire sur la succession du patriarche

Au Gabon, la famille Mba Obame se déchire. André Mba Obame, l'ancien ministre d'Omar Bongo, devenu opposant à Ali Bongo, est décédé en 2015. Parmi les éléments de sa succession politique, la télévision TV+. Elle a été fondée en 1999 et était dirigée depuis par le neveu Franck Nguéma. Sauf que ce dernier a été élu député en 2018 puis est entré au gouvernement début 2019, comme ministre des Sports et de la Vie associative. Certains membres de la famille ont vu rouge. Notamment l'un des fils d'André Mba Obame, Joseph Atomo. Il est en conflit avec son cousin Franck Nguéma pour la présidence de la chaîne. Dans le même temps, il accuse ce dernier d'en avoir détourné les rentrées publicitaires à son profit.

Joseph Akomo a déposé une plainte contre X auprès du Parquet national financier, à Paris. D'après le document, son cousin se serait servi de sa société de régie publicitaire. C'est elle qui aurait facturé les frais de communication d'entreprises comme Airtel, Gabon télécom ou la Société d'Energie et d'Eau.

« On comprend qu'a été structurée une mécanique de dissipation des ressources de la société TV+ Gabon, explique Me William Bourdon, avocat du fils Mba Obame, joint par Vincent Dublange du service Afrique de RFI, à la fois directement par ce que nous estimons être des abus de biens sociaux et en même temps en détournant les sommes qui auraient dû être réglées par des annonceurs au profit de la société TV+ Gabon, au profit de cette structure dont le seul actionnaire et dirigeant unique est Monsieur Franck Nguéma. »

L'intéressé conteste. Selon le ministre des Sports, une plainte contre X et un avocat médiatique sont « la démonstration de ce qu'après avoir échoué judiciairement au Gabon la stratégie est désormais de politiser ce litige qui n'est qu'une succession familiale à TV+ ».

Franck Nguéma se dit « serein » et prêt à apporter « toutes les informations aux autorités compétentes ». Il est soutenu par un autre fils du patriarche, André Mba Obame : Yves-Antoine Eyene Mba, dit « Tony », qui a porté plainte contre son frère.

De son côté Joseph Akomo nomme la mère du ministre Nguéma dans sa plainte.

Le plaignant affirme qu'elle aurait bénéficié de l'argent présumément détourné pour investir dans l'immobilier en France. Une véritable affaire de famille dont est coutumière la politique gabonaise.

C'est désormais à la Justice française de décider des suites à donner à la plainte contre X : classement sans suite ou enquête...

