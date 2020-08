Mali: le président IBK annonce sa démission suite au coup de force militaire

Des membres des Forces armées du Mali sont acclamés par la foule suite à l'arrestation du président IBK et du Premier ministre, le 18 août 2020.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mutins.

Le président IBK a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement, quelques heures après avoir été arrêté par des militaires en révolte.

« Je voudrais à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années et la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions, à partir de ce moment », a dit le président Keïta dans une allocution diffusée par la télévision nationale ORTM.

« Et avec toutes les conséquences de droit: la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement », a-t-il ajouté. « Je ne veux pas que du sang soit versé pour me maintenir au pouvoir », a expliqué le président malien lors de cette brève allocution.

