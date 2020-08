RDC: les dépenses de la primature dérapent sur le mois de juillet

(illustration) Le président congolais Félix Tshisekedi lors d'une visite en Ouganda, le 9 novembre 2019. Sumy Sadurni / AFP

En dépit de multiples appels de la société civile et des recommandations du Fonds monétaire international (FMI), le train de vie des institutions politiques, fruits de l’alliance entre le président Félix Tshisekedi et la coalition de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au parlement, saigne les caisses de l’État. Pléthorique, le budget trimestriel de la présidence congolaise a été consommé en un mois, d'après les données officielles de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire.