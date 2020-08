Reportage

Frontière Nigeria-Bénin fermée: une année difficile pour les camionneurs

Le poste de Sèmè-Kraké à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cela fait un an que le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin et ses voisins pour lutter contre l’insécurité et la contrebande. Plus d’un millier de camionneurs se sont retrouvés bloqués. Beaucoup sont repartis et ont trouvé un autre chemin pour convoyer leurs marchandises.