Mali: dans les coulisses de la diffusion de la démission du président Keïta

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta annonçant sa démission à la télévision nationale détenu par les puschistes. AFP/ORTM

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Mardi dans la nuit, la télévision nationale du Mali, l'ORTM diffuse une déclaration du président IBK annonçant sa démission et la dissolution du gouvernement et de l'assemblée nationale. Quelques heures plus tard, c'est au tour des militaires putschistes de s'exprimer. Mais comment ont été tournées ces allocutions ?