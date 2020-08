Ouganda: l'opposant Kizza Besigye annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle

Alors que le président Yoweri Museveni a été investi par son parti fin juillet pour être son candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir début 2021, son opposant historique a pris la parole ce mercredi 19 août. Kizza Besigye, quatre fois candidat déçu, a annoncé au siège de son parti, le FDC (Forum for Democratic Change), qu'il ne serait pas candidat pour ces futures élections.

Devant les membres influents du parti, des militants et des journalistes venus nombreux, Kizza Besigye a fait sa déclaration. Il ne sera pas candidat en 2021 pour la présidentielle. « C'est mon humble décision, a-t-il affirmé. Nous en avons longuement discuté avec mes collègues afin que quelqu'un conduise le plan A et qu'ils me laissent le plan B. N'imaginez jamais que je pourrais quitter la lutte. »

Un plan B à propos duquel Kizza Besigye n'a pas donné de détails. Mais il a exprimé son scepticisme sur le processus électoral à venir.

« Croyez-en mon jugement, ce pays ne sera jamais libre même si la commission électorale va annoncer à Kololo qu'il y a désormais un nouveau vainqueur, qui n'est pas Museveni, a-t-il poursuivi. Ceux qui attendent le jour où Museveni vienne plein de bonne volonté et rende le pouvoir, que monsieur Museveni vienne humblement et remercie les Ougandais pour toutes les choses que nous avons faites pour lui, ce jour ne viendra pas. C'est notre devoir de nous assurer qu'il quitte le pouvoir, qu'il le veuille ou non. »

Ce désistement pourrait favoriser une figure montante de l'opposition, le chanteur populaire Bobi Wine, qui a déjà déclaré sa candidature de son côté.

