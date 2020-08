La Turquie très discrète après l'annonce d'un cessez-le-feu en Libye

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le 3 décembre 2019. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément le 21 août la cessation des hostilités et l'organisation prochaine d'élections dans le pays meurtri par des années de conflits. Une initiative saluée par l'ONU, l’UE et plusieurs pays arabes et occidentaux. Un pays s’est pourtant distingué par son absence de réaction : la Turquie, soutien du gouvernement de Tripoli dans sa guerre contre les forces du maréchal Khalifa Haftar.