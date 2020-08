Gabon: New Power, un parti anti-Françafrique, voit le jour

Privat Ngomo, l’opposant libéré en mai dernier après 18 mois de prison pour avoir occupé la façade principale de l’ambassade de France à Libreville pour demander à la France de reconnaître la victoire électorale de Jean Ping a annoncé jeudi la création d’un mouvement politique dénommé New Power ou Nouveau pouvoir. Sa cible principale est la Françafrique, source de l’appauvrissement des africains, selon lui.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

La cinquantaine révolue, Privat Ngomo, qui a longtemps milité dans l’ombre de l’ancien Premier ministre Casimir Oyé Mba et de Jean Ping, a décidé de créer sa propre tribune politique. Face à la presse, il a dévoilé la philosophie de son mouvement.

« Le New Power est un mouvement souvernainiste et panafricaniste qui oeuvre pour l'avènement d'une pleine et entière souveraineté du Gabon et l'espace francophone, libéré du joug de l'impérialisme néo-colonial français! »

Panafricaniste, Privat Ngomo a pour idoles Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Barthélémy Boganda et autres révolutionnaires. Son ambition est de libérer le Gabon de la « Françafrique », une « politique de prédation des richesses enracinée dans l’espace francophone depuis les années 60 », dit-il. Une fois la Françafrique terrassée, « il sera possible de bâtir un autre Gabon qui deviendra une petite Suisse sous les tropiques », selon sa stratégie.

