Des élèves qui planchent les pieds dans l'eau, dans une école inondée de Dakar

Audio 01:19

Les salles de classe de l'école de Guédiawaye sont inondées après de fortes pluies, en cette fin août 2020. Théa Ollivier/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une vidéo d’élèves de CM2 passant des examens les pieds dans l’eau choque les Sénégalais et fait le tour des réseaux depuis le vendredi 21 août. Cette école de Guédiawaye, en banlieue de Dakar, s’est retrouvée inondée après les fortes pluies et orages des jours passés. Une situation qui exaspère les habitants comme les citoyens et les associations locales. Reportage.