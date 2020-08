Coronavirus: Donald Trump annonce l'autorisation élargie du traitement au plasma

Ce dimanche Donald Trump a annoncé une avancée historique dans la lutte et le traitement du coronavirus. Il s’agit en fait d’un traitement que le président pousse depuis le mois d’avril : la transfusion de plasma.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Depuis une semaine l’autorité de régulation des médicaments (la Food and Drug administration) hésitait à autoriser le traitement des malades du Covid-19 par du plasma d’anciens malade. Et pour cause les scientifiques estiment que les preuves de son efficacité sont encore trop minces. Mais sous la pression de Donald Trump, la FDA a annoncé l’autorisation de ce traitement.

« Il s'agit d'une thérapie puissante qui transfère des anticorps très très forts à partir du sang de patients guéris pour aider les patients traités dans leur lutte contre cette infection. Elle a un taux de réussite incroyable. »

Cette déclaration est annoncée comme une victoire par Donald Trump qui a convoqué une conférence de presse pour s’en féliciter. Mais Stephen Hahn, le directeur de la FDA a néanmoins rappelé que son organisme donnait une autorisation à ce traitement, et non une approbation.

« Les scientifiques ont conclu que le plasma de convalescence du Covid-19 est sûr. Il assure une efficacité encourageante : dans le traitement optimal des meilleurs patients, il y a une amélioration de 35% de leur survie. Nous attendons maintenant d'autres données... Et ce n'est pas la même chose qu'une approbation, mais c'est une autorisation. »

Samedi, le président américain avait accusé la FDA de ralentir le processus d’autoristation de l’utilisation du plasma d’anciens malades pour nuire à ses chances de réélection en novembre prochain.

Le Covid-19 a fait 176 000 morts aux États-Unis, et infecté 5,7 millions d’Américains. La Maison Blanche espère arriver à un vaccin en octobre juste avant l’élection présidentielle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne