Détenu depuis une semaine, l'ex-président mauritanien reste silencieux face aux enquêteurs

L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz lors de la cérémonie de passation de pouvoirs à l'actuel président, le 1er août 2019 à Nouakchott Seyllou / afp

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une semaine dans les locaux de la sûreté nationale et toujours pas un mot de Mohamed ould Abdel Aziz aux enquêteurs. Les enquêteurs du pole d’investigations de la police de répression des crimes économiques l’avaient convoqué le 17 août. Ils souhaitent l’entendre sur des cas de corruption et de détournements de biens publics commis durant sa décennie au pouvoir entre 2008 et 2019. Des cas révélés dans un rapport d’une commission d’enquête parlementaire.