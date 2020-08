Nigeria: Burna Boy, un artiste au sommet de l'afropop

Audio 01:27

L'artiste Burna Boy s'inspire de Fela Kuti pour ses compositions avec une pointe de militantisme. Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Dix jours après sa sortie, l’album Twice as Tall du nigérian Burna Boy se classe numéro 1 des téléchargements d’Apple Music dans 48 pays, dont le Kenya, le Ghana, le Sénégal, ou le Niger mais aussi la France et le Royaume-Uni. Après sa collaboration remarquée avec Beyoncé Lion King et Black is King, Burna Boy s'est associé sur Twice As Tall avec le rappeur britannique Stormzy ou encore avec Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay. Un succès planétaire qui en fait aujourd'hui l'héritier de Fela Kuti.