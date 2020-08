Togo: éradication d’un fléau, «la maladie du sommeil»

C’était une maladie invalidante et c’était, d’autre part, une maladie source de pauvreté car elle limitait considérablement les activités agricoles et décimait le bétail. Pour la population, l’élimination va donc beaucoup aider à amener les gens dans l’agriculture et produire. […] Le pays étant quand même avec une grande orientation agro-pastorale, le fait que les gens étaient malades ou fuyaient à cause des mouches tsé-tsé, cela avait sérieusement réduit la productivité des personnes mais là, avec cette élimination, nous avons vu l’engouement et la reprise des activités agricoles ainsi que les activités de pêche et de chasse dans le pays.