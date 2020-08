Madagascar: la société civile demande une enquête après la mort des évadés de Farafangana

Dimanche dernier, suite à une mutinerie dans la prison de Farafangana, dans le sud de Madagascar, 88 détenus ont réussi à s’évader, arrachant au passage l’arme d’un garde. Le ministre de la Justice a donné l’ordre de « prendre toutes les mesures nécessaires pour maîtriser l’affaire ». Vingt-et-un prisonniers ont été tués, 48 appréhendés et 19 sont toujours recherchés. Mardi 25 août, les représentants de la défense des droits humains ont haussé le ton et interpellé le gouvernement ainsi que la communauté internationale. Ils exigent une enquête.

Avec notre correspondante à Antananarivo,

La capture meurtrière des fugitifs par les forces de l’ordre met à nouveau en lumière une série de dysfonctionnements graves et de violations des droits de l’homme au sein du milieu carcéral mais aussi au cours des opérations d’interpellation.

« De toute évidence, les responsables qui ont donné l’ordre ou l’autorisation aux éléments de l’OMC [Organisation mixte de conception régionale] d’arrêter à tout prix les fugitifs évadés de la prison portent une lourde responsabilité dans ce massacre », fustige dans un communiqué la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme. « Le droit de toute personne à la vie a été violé de façon inhumaine, car la riposte est allée bien au-delà de l’usage disproportionné de la force. »

Capture mortelle des fugitifs de la prison de #Farafangana. 21morts. La @CnidhMadagascar demande des comptes aux responsables qui ont autorisé "à tt prix l'arrestation des évadés" et conduit "au massacre". pic.twitter.com/CY2aELau7K Sarah TETAUD (@sarah_tetaud) August 25, 2020

Pour Amnesty International, ces exécutions sont « une grave violation du droit international ». « On n’abat pas des personnes, mêmes si elles sont présumées coupables de quelconques crimes sur place, s'insurge Tamara Léger, la porte-parole de l'organisation internationale. Ça montre un certain mépris des vies humaines de la part des autorités et des forces de l’ordre et ce n’est pas la première fois qu’on observe ça ici. »

Cette arrestation sanglante a eu un écho particulier auprès de la population. Sur les réseaux sociaux, les images des corps sans vie des détenus ont choqué et soulevé une vague d’indignation des internautes quant à l’usage déraisonné de la force employée pour capturer les fugitifs.

Amnesty International, la CNIDH ainsi que la Plateforme nationale des organisations de la société civile de Madagascar (PFNOSCM) exigent ainsi l’ouverture immédiate d’une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette capture meurtrière. « Notre rôle, c'est aussi de faire connaitre ce genre de fait grave pour que la communauté internationale puisse contribuer à demander des comptes pour les victimes », confie Tamara Léger.

Mutinerie à #Farafangana. 21 morts. La @pfnoscm interpelle l'Etat malgache au sujet de la recrudescence de l'usage de la violence et des "exécutions sommaires" et condamne "le massacre disproportionné infligé aux évadés". pic.twitter.com/UX9VYsjgcN Sarah TETAUD (@sarah_tetaud) August 25, 2020

Conditions de vie insoutenables en prison

D’après les informations recueillies auprès des détenus appréhendés et citées par les organisations de défense des droits humains, la mutinerie a éclaté pour protester contre les conditions de vie insoutenables dans la prison. Surpopulation carcérale qui ne cesse de croître, hygiène déplorable, mais aussi, corruption importante sévissent dans la prison. En l’échange de sommes importantes soutirées aux familles des détenus, les responsables pénitentiaires feraient miroiter une liberté provisoire pour le proche incarcéré.

Enfin, cette affaire relance également l’épineuse question de la détention préventive. Si elle doit être « une exception », comme le stipule l’article 13 de la Constitution malgache, dans les faits, elle devient la règle : plus de la moitié des détenus de la Grande île sont en détention préventive.

Son utilisation excessive est depuis longtemps dénoncée par Amnesty International. « On a vu des cas de personnes qui sont en détention pour des charges absolument dérisoires, comme des vols de poulet, de poisson, ou même récemment de brosse à dent. Le gouvernement est au courant puisque cela fait des années que l’on essaie de les convaincre de l’urgence absolue de faire quelque chose... »

À la prison de Farafangana, d’après les dernières statistiques d’Amnesty International en date de mai 2020, 75% des détenus étaient en attente de procès. Autrement dit, aux yeux de la loi, ils étaient toujours considérés comme innocents.

Mardi 25 août dans l'après-midi, le ministre de la Justice accompagné de ses homologues les ministres de la Défense et de la Fonction publique, se sont rendus à Farafangana. Ils ont rencontré mardi soir le personnel pénitentiaire. Ils devraient se rendre dans la prison ce mercredi matin.

