RDC: des miliciens signent un accord de cessez-le-feu mais beaucoup reste à faire

Vue de Bunia, le chef-lieu d’Ituri. HokieRNB/CC/Wikimedia Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les ex-seigneurs de guerre envoyés début juillet dans la province de l’Ituri par Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu avec les miliciens de la Codeco sont optimistes par rapport aux résultats à mi-parcours de leur travail. Mais au-delà de l’optimisme affiché, la situation est beaucoup plus complexe dans cette région. Bien plus, ces miliciens n’obéissent pas à un seul commandement et ne sont pas clairs sur les revendications.