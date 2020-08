Tchad: l'avocat d'Ibedou (CTDDH) dénonce une instrumentalisation de la justice

Au Tchad, Mahamat Nour Ahmed Ibedou continue son combat contre l'institution judidiaire. Jusqu'à récemment secrétaire général de CTDDH, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l’homme, il avait été suspendu de ses fonctions par ordonnance judiciaire le 12 août dernier. Officiellement, en raison d’un différend avec un ancien membre de la convention, mais ses défenseurs affirment que la décision a été prise par les autorités tchadiennes pour nuire à son organisation.

Son avocat, Maitre Mahamat Hassan Abakar a fait appel et demande l'annulation du jugement rendu le 12 août. Un jugement qui n'a pas lieu d'être selon lui.

« Ibedou n'a pas été entendu, on ne lui a pas donné cette chance, explique son avocat joint par Tancrède Chambraud du service Afrique de RFI... Je le répète souvent : notre justice est instrumentalisée par le régime d'Idriss Deby. Si on veut écarte un citoyen, si on veut emprisonner, condamner, il n'y a aucun recours, le pouvoir obtiendra ce qu'il voudra... Ibedou est intègre et déterminé, ça gêne alors il faut l'écarter... »

Nous espérons qu'Ibedou sera rétabli dans son droit et son poste, conclut l'avocat.

