Côte d'Ivoire: malgré la radiation, le camp Gbagbo ne renonce pas à une candidature

En Côte d’Ivoire, la justice a décidé de la radiation définitive des listes électorales de Laurent Gbagbo. La plateforme de soutien à l’ancien président, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), a réagi ce 26 août après-midi au siège du parti. Sans surprise, elle a rejeté cette décision. Mais, plus étonnant, elle a assuré ne pas renoncer à une candidature de Laurent Gbagbo en octobre prochain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Jenna Le Bras

L’annonce a été courte mais très directe. Elle a été faite par le président de la coalition, Georges Armand Ouegnin, en présence de cadres et d’une poignée de militants. « EDS [Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté] considère que la radiation de Laurent Gbagbo relève de la pure manoeuvre politicienne pour empêcher son retour en Côte d’Ivoire par une instrumentalisation de la justice ». C’est ce qui a été déclaré.

À ce titre, la plateforme de soutien a dénoncé « des règlements de comptes » et fait savoir qu’elle « n’accepterait jamais une radiation non justifiée de son candidat ». Elle a surtout annoncé qu’elle ne renonçait pas à une possible candidature de Laurent Gbagbo pour la présidentielle d’octobre prochain et qu’elle déposerait son dossier selon les procédures prévues.

EDS la plate-forme pro-Gbagbo ne renonce pas à la candidature de Laurent #Gbagbo malgré sa radiation des listes électorales et ira déposer son dossier à la Commission électorale. #CiV Pierre Pinto (@_PierrePinto) August 26, 2020

Les militants évoquent la date du 31 août. Il faut néanmoins rester prudent puisque Laurent Gbagbo lui-même ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette possibilité. Selon la justice ivoirienne, Laurent Gbagbo est privé de ses droits civiques depuis sa condamnation à 20 ans de prison pour l’affaire du « casse de la BCEAO ». Une procédure infondée et truffée de vices de procédure selon ses soutiens, qui considèrent donc l’exclusion de l’ancien candidat comme nul et non avenu.

► À lire aussi : Côte d'Ivoire: la justice confirme la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne