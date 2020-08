Les États-Unis pressent le Soudan de normaliser ses relations avec Israël

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, le 25 août 2020 à Kharthoum. Handout / Office of Sudan's Prime Minister / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après avoir obtenu, mi-août, un accord historique de normalisation des relations entre Israël et les Émirats, le secrétaire d’Etat américain est en tournée internationale. Mike Pompeo se rend désormais à Bahreïn et aux Emirats après une visite en Israël et hier, le 25 août, au Soudan. Il s'agissait de la première fois qu’un chef de la diplomatie se rendait à Khartoum depuis quinze ans. Washington pousse pour que les Soudanais se rapprochent eux aussi d’Israël, mais le gouvernement s’y refuse pour l’instant.