Coronavirus à Madagascar: dans la capitale, Antananarivo, les taxi-be circulent à nouveau

Les transports en commun circulent de nouveau dans la capitale malgache après deux mois d’arrêt en raison du reconfinement. Pour les habitants de la capitale comme pour les milliers de travailleurs du secteur transport d’Antananarivo, c’est un véritable « ouf » de soulagement. Fini donc les longues files de marcheurs le bord des routes en fin de journée. Hier mercredi, les Tananariviens ont pu à nouveau se déplacer en taxi-be, ces bus de ville. A bord des véhicules, des mesures sanitaires particulières ont été rendues obligatoires pour éviter la propagation du virus.Reportage au « terminus Mausolée ».

avec notre correspondante à Antanarivo, Sarah Tétaud

Masque et visière recouvrant son visage – une obligation désormais pour le personnel des transports en commun - ce receveur scande avec joie l’itinéraire prévu de son bus, fraîchement désinfecté. « Je suis content de cette reprise, nous confie t-il, parce que pendant l’arrêt, j’ai dû trouver un autre travail : j’ai fait tireur de charrette, c’était très dur physiquement, j’avais jamais fait ça de ma vie. Donc là, je dis ‘merci Président’ ! »

Dimanche soir dernier, en annonçant la reprise des transports en commun pour ce 26 août, le président a aussi listé certaines conditions. « Toutes les personnes qui entrent dans le bus, on leur donne du gel pour se laver les mains, ce sont les instructions du président. »

Sivy-Christian, receveur sur une autre ligne de bus, est lui aussi ravi de reprendre le travail. Pendant deux mois, il n’a pas eu de salaire. « Tout est bien organisé. Personne ne peut s’assoir sur les strapontins et c’est 4 personnes par rangée, pas plus. »

Moins de monde que d'ordinaire

Cependant, hier à l’heure de pointe, l’affluence n’avait rien de comparable à d’habitude. En sortant du travail, Florentine n’a pas eu à faire la queue pour monter dans son bus. « Il y a moins de monde dans les bus, et aux arrêts, parce que les gens ont peur. C’est pas plus mal : au moins il y a plus d’espace ! »

A deux pas des pots d’échappement, Marthe, la soixantaine est vendeuse d’œufs. Hier matin, elle a repris le bus pour la 1ère fois depuis mars, pour rallier son emplacement. « Pendant le confinement, il y a eu un moment où les bus ont un peu roulé, mais moi je n’avais pas assez d’argent pour le prendre. Alors j’étais obligée de marcher, 2h aller, 2h retour, en portant mon panier plein d’œufs sur la tête. Je vais être moins fatiguée maintenant, je suis contente ! En revanche, vous voyez, aujourd’hui j’ai vendu le même nombre d’œufs que les semaines passées. Les gens n’ont plus d’argent depuis ce confinement… »

En cette période particulière, le président de la République a interdit la révision à la hausse du prix du ticket de bus.

