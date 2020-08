Mauritanie: la police s'intéresse aux comptes bancaires de 52 personnes et de 24 sociétés

Plusieurs membres de la famille de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz sont cités dans la rapport de la commission d'enquête sur les crimes économiques (image d'illustration) AHMED OULD MOHAMED OULD ELHADJ / AFP

La police de répression des crimes économiques et financiers a demandé à toutes les banques primaires du pays de lui fournir les numéros et les relevés de comptes bancaires de 52 personnalités et de 24 sociétés citées dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire.