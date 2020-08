Mutinerie dans une prison à Madagascar: l'enquête est en cours

Gendarmes en patrouille à Antananarivo, avril 2020. (image d'illustration) RIJASOLO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Madagascar, la mutinerie du dimanche 23 août qui a éclaté dans la prison de Farafangana, sur la côte sud-est de l’île, a fait 23 morts côtés prisonniers et 5 blessés, dont un garde. Quarante et un fugitifs ont été rattrapés et vingt sont toujours en fuite. Face à la violence et au lourd bilan de cette répression meurtrière, une enquête a été ouverte.