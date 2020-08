Mali: devant le domicile d'Ibrahim Boubacar Keïta quelques heures après sa libération

Au Mali, le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) est rentré chez lui ce 27 août. Jusque-là retenu dans un camp militaire proche de la capitale Bamako par la junte qui l’a renversé le 18 août dernier, IBK a pu retrouver son domicile privé dans la nuit, conformément aux engagements pris par les militaires du CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, auprès de la Cédéao.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Bamako, David Baché

Deux militaires des forces spéciales maliennes, visage masqué et armes bien en évidence, gardent l’entrée du domicile d'Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Un autre sort d’un préfabriqué pour voir ce qu'il se passe. À part eux, personne. Ces deux riverains, qui travaillent dans un commerce tout proche de la résidence d’Ibrahim Boubacar Keita, ont pourtant bien remarqué des mouvements inhabituels.

« Les gardes qui étaient devant la porte sont partis, on ne les voit plus, explique l'un d'entre eux. Hier, ils étaient là, nombreux mêmes ». « Ce matin, les militaires étaient là, donc les gens sont sortis pour aller voir, et puis les gens sont repartis, raconte un autre. Mais personne ne savait ce qu'il se passait ».

Hospitalisation à l'étranger

Les militaires du CNSP, qui ont arrêté IBK à son domicile il y a exactement neuf jours, confirment l’avoir libéré. Il serait rentré chez lui aux alentours de trois heures du matin. Cet habitant du quartier de Sebenikoro comprend mieux, par conséquent, le ballet de véhicules auquel il a assisté.

« On a vu des voitures entrer, des 4x4 et des militaires, avec écrit UN [La Minusma, mission des Nations-Unies dans le pays], déclare-t-il. On n'était pas au courant qu'IBK avait ou rentrer chez lui ».

Les rares qui acceptent de raconter ce qu’ils ont vu préfèrent ne pas dire ce qu’ils en pensent. Les intentions immédiates de l’ex-président IBK ne sont pas connues. Il aurait émis le souhait de partir se faire soigner à l’étranger, ce que la junte désormais au pouvoir a accepté, la Cédéao s’étant portée garante de son retour « en cas de besoin ».

► À lire aussi : Mali: l’ancien président IBK libéré par la junte

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne