RDC: FCC et Cach ne veulent pas perdre le contrôle du processus de réforme politique

Les deux formations politiques du président Tshisekedi et de l'ancien président Kabila, Cach et FCC, veulent garder le contrôle des réformes politiques (image d'illustration) REUTERS/ Olivia Acland

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo (RDC), si la coalition au pouvoir, l’opposition et la société civile s’accordent sur l’importance des réformes électorales, les divergences sont nombreuses concernant les types de réformes à effectuer mais aussi et surtout le cadre dans lequel les échanges sur ces questions doivent avoir lieu. Les deux plateformes au pouvoir ont fait bloc pour rejeter des initiatives portées notamment par l’Université de Liège en Belgique et travaillent sur des négociations directes entre elles.