Guinée: Foniké Mengué (FNDC) libéré après quatre mois de détention

(illustration) Mur des héros à Conakry, Guinée. Getty/David Reed

En Guinée, Oumar Sylla, militant du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a été relaxé hier -jeudi 27 août- par le Tribunal de première instance de Dixinn, une commune de Conakry. Surnommé « Foniké Mengué », Oumar Sylla avait été interpellé à son domicile le 24 avril dernier. A l’issue de son procès, ce militant du FNDC a été reconnu non coupable des faits relevant de « communication et divulgation de fausses informations », « menaces et violences tendant à la mort ». Pour ses avocats, ce verdict reflète la victoire du droit.