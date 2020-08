Mali: comment la France a tourné la page IBK

Le président français Emmanuel macron et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'Elysée, le 31 octobre 2017. REUTERS/Charles Platiau

Texte par : Jeanne Richard Suivre 3 mn

Il y a une semaine, la Cédéao, la communauté des États ouest-africains, exigeait encore le retour d'Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali. Cette condition n'est plus d'actualité et les négociations avec la junte au pouvoir portent désormais sur l'organisation de la transition politique dans le pays. De son côté, la France, partenaire privilégié du Mali notamment sur le plan militaire, a lâché IBK, son allié depuis sept ans, beaucoup plus vite.