La chanteuse Allah Thérèse inhumée en Côte d'Ivoire

Décédée le 19 janvier dernier à l’âge de 85 ans, la chanteuse ivoirienne Allah Thérèse est inhumée ce samedi dans son village natal de Gbofia, à 20 km de Toumodi, dans le centre du pays. Retour sur le parcours de cette artiste qui a marqué plusieurs générations d’Ivoiriens.

Allah Thérèse a formé durant toute sa carrière un duo inséparable avec son mari, l'accordéoniste N'Goran la Loi, disparu il y a un peu plus de deux ans. Ils avaient démarré en 1956 et quatre ans plus tard, ils chantaient le fameux titre « Indépendance », en référence à celle de leur pays, officiellement acquise le 7 août 1960.

Allah Thérèse était la chanteuse préférée de l’ancien président Félix Houphouët-Boigny, qu’elle accompagnait lors de ses déplacements, notamment à l’étranger.

Figure de la culture baoulé

Cette figure légendaire de la culture baoulé, toujours vêtue d'un pagne, était aussi connue pour sa coiffure qui lui a valu le surnom d'« Akôrou Koffié », c'est-à-dire la femme de l'araignée, en baoulé.

Elle expliquait devoir sa carrière à une histoire personnelle douloureuse. C’est quand elle a su qu’elle ne pouvait pas devenir maman qu’elle a décidé de faire de la musique son métier. C'est une façon, disait-elle, de remplacer l’enfant que je n’ai pas eu.

Parmi les admirateurs de cette légende de la musique, il y a le chanteur du groupe ivoirien Magic System, A’salfo, qui est aussi commissaire général du Femua, le festival de musique afropop qui se tient tous les ans à Abidjan. À ce titre, il l’avait invité à se produire lors de l’édition 2018. Il se souvient d’une artiste qui a marqué des générations d’Ivoiriens.

Allah Thérèse, c'était la grand-mère de la musique ivoirienne. Le chanteur A’salfo, commissaire général du Femua Edmond Sadaka

