Congo-Brazzaville: Mathias Dzon désigné candidat de l'ARD à la présidentielle 2021

Mathias Dzon, président de l'Alliance pour la République et la Démocratie (ARD), a été désigné candidat de son parti pour la présidentielle de 2021.

Au Congo-Brazzaville, l'ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002, Mathias Dzon, âgé de 73 ans, a été désigné par l'ARD (Alliance pour la République et la Démocratie) samedi 29 août 2020 candidat à la présidentielle de 2021 pour laquelle le Parti congolais du travail (PCT) a déjà investi le président Denis Sassou Nguesso. Mathias Dzon, qui a pris acte de cette sollicitation, s'est dit toutefois inquiet au sujet de la gouvernance électorale.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

L’ARD (Alliance pour la République et la Démocratie) a demandé à son leader de se porter candidat au prochain scrutin lors d’une convention au cours de laquelle elle a dressé un bilan négatif des 60 ans de l’indépendance célébrés le 15 août dernier. Pour Mathias Dzon, il est temps de changer le logiciel de gestion et de sortir le pays de l’abîme.

« L’ARD, après réflexion, m’a proposé d’être candidat à la prochaine élection présidentielle pour sortir le pays du chaos. Telle est la mission qui m’a été confiée (…). Ma réponse ! C’est d’abord une marque de confiance et ensuite une lourde responsabilité. Bon ! J’ai pris acte. On a encore le temps. Le moment viendra où je vais leur dire "Ok, j’accepterai votre mission", mais avec le concours de tous nous gagnerons », a déclaré Mathias Dzon à RFI.

Une élection crédible en 2021 ?

Candidat malheureux à la présidentielle de 2009, Mathias Dzon a boycotté celle de 2016 dénonçant les conditions d’organisation. Pour 2021, il n’a pas trop d’assurance non plus.

« Il n’y a rien qui nous garantit une élection crédible. Rappelez-vous, nous n’avons pas cessé de parler de la refondation de la gouvernance électorale. Jusqu’à aujourd’hui, le pouvoir résiste. Il ne veut pas », a-t-il déploré.

Le pouvoir et l’opposition restent divisés au sujet du vote par anticipation des forces de défense et de sécurité à la prochaine présidentielle.

