Congo-B.: Jean-Marie Michel Mokoko est de nouveau à Brazzaville

L'opposant Jean-Marie Michel Mokoko, le 19 mars 2016. EDUARDO SOTERAS / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Évacué en Turquie, le 30 juillet, par un avion médicalisé au terme de longues tractations, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 73 ans, est rentré dimanche 30 août à Brazzaville après un mois de soins en Turquie. Ses conseils estiment qu’il va mieux, la société civile salue ce retour et exige plus d’attention à son égard, tandis que les autorités jugent que l’attitude du général et sa famille a été responsable.