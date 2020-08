Présidentielle en Côte d’Ivoire: dernier jour pour déposer les candidatures

Sur le planning officiel de la Commission électorale indépendante (CEI), lundi est une journée chargée avec pas moins de douze candidats prévus à l’agenda, sans compter ceux, déjà inscrits, qui doivent venir déposer les pièces manquantes à leur dossier.

Avec notre correspondante à Abidjan, Jenna Le Bras

Si les derniers dépôts se passent comme prévu, c’est au total trente-six candidatures qui auront été présentées. Parmi elles, des figures bien connues de la politique ivoirienne telles que Alassane Ouattara, bien sûr, Henri Konan Bedié ou encore Pascal Affi N’Guessan mais de nombreux « petits candidats » tentent aussi leur chance.

Par ailleurs, deux candidatures sont particulièrement attendues ce lundi 31 août, avant la clôture, celles de Laurent Gbagbo, dans la matinée, et de Guillaume Soro, plus tard dans l’après-midi.

Les deux hommes sont techniquement radiés des listes électorales et ont perdu leurs droits civiques. Ainsi, ils ne sont normalement pas autorisés à se présenter. Leurs avocats et soutiens considèrent ces décisions injustes et politiques. À ce titre, ils ont décidé d’aller jusqu’au bout, bien conscients néanmoins que ces dossiers seront très certainement refusés par la Commission électorale indépendante.

Ces deux dépôts devraient être soutenus par des cortèges de partisans des deux aspirants candidats, et ce en dépit des interdictions de rassemblements sur la voie publique jusqu’à la mi-septembre, ce que les autres candidats ont néanmoins été autorisés à faire dans des proportions raisonnables.

