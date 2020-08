Mali: la junte rend visite aux familles influentes et à l’ex-président Moussa Traoré

L'escorte du colonel Assimi Goita, chef de la junte, dans les rues de Bamako, le 22 août 2020. REUTERS/Mamadou Keita

La junte soigne son image et affiche sa volonté de rassembler les Maliens, de refuser l'exclusion. C'est pourquoi depuis lundi 31 août elle reçoit à nouveau du monde. Outre les politiques, il y a notamment les syndicats et associations religieuses. Mais elle se déplace également aussi pour plus de visibilité. Elle s'est rendue par exemple dimanche au domicile des familles fondatrices de Bamako, et chez l'ancien président Moussa Traoré.