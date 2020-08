Soudan: accord de paix historique paraphé entre gouvernement et groupes armés

Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, présent à Juba lors de l'accord de paix pour le Darfour paraphé, ce 31/août 2020. (Photo d'illustration) REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

RFI

L’accord de paix pour le Darfour, le Nil bleu et le Kordofan du Sud a finalement été paraphé, ce lundi 31 août, à Juba, au Soudan du Sud. Dix mois de discussions ont été nécessaires pour s’accorder sur les huit protocoles que compose l’accord visant à mettre fin à une guerre de dix-sept ans au Soudan, en particulier dans le Darfour, qui a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l’ONU. Il a été paraphé en présence d’Abdel Fattah al-Burhane, chef du Conseil souverain et du Premier ministre Abdalla Hamdok, ainsi que de Salva Kiir, président du Soudan du Sud dont le pays parraine ces discussions de paix au Soudan.