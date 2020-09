Les éleveurs maliens premiers touchés par les sanctions de la Cédéao

Les éleveurs maliens ne peuvent plus exporter leur bétail vers les pays de la sous-région. David Baché/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’élevage représente chaque année près de 7% des recettes d’exportations nationales, et fait vivre plus de 30% de la population. Mais depuis le coup d’État militaire du 18 août dernier, la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest a suspendu toute relation financière et commerciale avec le Mali. Pour les éleveurs, qui vendent une grande partie de leurs animaux dans les pays voisins, le coup est très rude.