Madagascar: argent ou nourriture pour les populations affaiblies par la crise du Covid

Gardiens, coiffeuses, charretiers, lavandières... A Madagascar, ces corps de métier ont été très affectés par la pandémie de coronavirus. RFI/Sarah Tétaud

Texte par : Sarah Tétaud Suivre 3 mn

Ils sont gardiens, coiffeuses, charretiers, lavandières ou parfois même huissiers. La pandémie et le confinement de ces six derniers mois ont considérablement nui à leur activité. Dans la capitale, beaucoup d’entre eux ont pu bénéficier de l’une des deux aides majeures de l’État créées pour soutenir les populations les plus affectées par la détérioration du tissu économique.