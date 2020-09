Madagascar: coup d'envoi des examens pour le certificat d’études

Ce sésame permet aux élèves de fin de primaire d’accéder au collège. Reportage à l’Ecole Primaire publique de Nanisana, l’un des grands centres d’examen de la capitale.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Sur la Grande Île, le CEPE est l'examen qui comptabilise le plus de participants. Quelques 522 000 enfants se sont inscrits cette année, soit 7000 de plus qu’en 2019. Ce sont les régions Analamanga (où se situe Antananarivo), Sava et Diana qui ont ouvert le bal.

Malgré un arrêt forcé des cours durant presque cinq mois, la pandémie n’aura donc pas eu raison de l’examen le plus populaire de l’île. Elle aura simplement ajouté quelques contraintes supplémentaires à son organisation. Lavage de mains à l’entrée du centre d’examen. Port du masque obligatoire. Deux élèves par banc au lieu de trois les années précédentes.

Des mesures qui n’ont pas affecté Rihanna, 10 ans, l’un des 4100 élèves du centre. « Moi, j’ai trouvé ça facile. Surtout l’épreuve d’histoire. C’était sur la colonisation ! »

6 heures d’examen, 7 matières à traiter. À 15h45, quand la sonnerie a retenti, Sarobidy, 14 ans, a poussé un grand ouf de soulagement. « L’épreuve de SVT m’a un peu surprise. Parce qu’il y avait des questions sur une leçon qu’on n’a pas abordée à l’école. C’est particulier parce que pendant six mois on n’a pas travaillé. Et pour moi qui ai déjà beaucoup d’années de retard, j’étais inquiète de toutes ces incertitudes. Mais je suis contente que ce soit fini et que l’examen ait pu avoir lieu, surtout. »

Comme chaque année, les sujets d’examen ont été élaborés par le corps enseignant, province par province. Les épreuves sont donc différentes d’une zone à l’autre. La ministre de l’Éducation nationale a annoncé que les résultats seraient rendus d’ici une semaine. Deux autres sessions d’examen du CEPE sont prévues les 8 et 15 septembre pour les 19 autres régions de l’île.

