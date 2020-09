Mali: un civil tué par des militaires de l'opération Barkhane

Un hélicoptère de la force Barkhane à Gao (image d'illustration). AFP Photos/Michele Cattani

Texte par : RFI

Un civil a été tué et deux blessés mardi par des militaires français de Barkhane dans un incident impliquant un bus, à une cinquantaine de kilomètres de Gao. L'état-major français affirme que le véhicule roulait très vite et se dirigeait vers un convoi militaire et que des tirs de sommation ont ricoché. Une version démentie par la société de transport propriétaire du bus.