Sénégal: timide rentrée dans les universités

Au Sénégal, la rentrée était au ralenti mardi 1er septembre dans les universités du pays. Fermées depuis la mi-mars à cause de la pandémie de coronavirus, elles rouvrent progressivement. Les autorités universitaires ont proposé une rentrée « graduelle » : trois groupes d’étudiants, répartis par niveaux, doivent successivement reprendre les cours en présentiel. Les autres groupes suivront leurs cours à distance. Mais dans les faits, cette reprise a été timide à l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Quelques étudiants lisent ou discutent à l’ombre sur des bancs. Pas d’agitation de rentrée. On entend surtout les oiseaux. Pour Abdou Sarr, 22 ans, en Master 2 à la faculté des Lettres et sciences humaines, la reprise ne s’est pas passée comme prévue : « J’avais cours à 10 heures. Je suis allé dans la salle. Malheureusement, il n’y avait pas le prof et il n’y avait pas aussi beaucoup d’élèves. Je n’ai pas d’explication, c’est très bizarre. »

« Nous sommes en période de crise »

Pendant ce temps-là, à la faculté des Sciences, quelques étudiants fabriquent du gel hydro-alcoolique. Mais les amphis sont vides. Le doyen, professeur Mamadou Sidibé, est impatient : « L’enseignant, quand il voit les étudiants, il est très heureux. Ils nous manquaient beaucoup. »

Mais il faudra finalement attendre lundi prochain explique Mamadou Sidibé : « Parce qu’il faut terminer les mesures qui sont imposées par le Comité de santé pour pouvoir respecter la distanciation ».

Encore quelques réglages à affiner, donc. Et des discussions à poursuivre avec les représentants des étudiants, sur le système de reprise graduelle.

Les plus jeunes, en Licence 1 et 2, sont censés reprendre les derniers. Injuste pour Fallou Ndao, délégué de l’Amicale des étudiants de la faculté des Sciences : « Nous sommes en période de crise. Ce sont les couches les plus vulnérables qui ne peuvent pas faire les cours en ligne. Ils ne comprennent pas le système. On n’a pas assez de connexions, pas assez de moyens. Ça va être difficile pour eux ».

Au final, chaque faculté doit établir son plan de reprise ces prochains jours. Tous les niveaux doivent en principe avoir suivi leurs cours en présentiel, par roulement, d’ici au 31 décembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne