Congo-B.: le directeur général du CHU de Brazzaville a-t-il jeté l’éponge?

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Nommé à la tête du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B) en avril 2019 conformément à un contrat de trois ans conclu entre cette structure et l’Unité de santé internationale (USI) de Montréal au Canada, Sylvain Villiard quitte ses fonctions au nom de la reconfiguration de l’assistance technique, selon les autorités gouvernementales. Mais ce départ laisse interrogateurs certains observateurs et même l’Intersyndicale du plus grand hôpital du Congo qui pensent qu’il y a anguille sous roche.