L'opposition ivoirienne demande à Emmanuel Macron sa position sur la candidature Ouattara

Pascal Affi N'Guessan et d'autres demandent au chef de l'État français de dire s'il soutient ou non la candidature d'Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. SIA KAMBOU / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors que le président Alassane Ouattara est en France et doit rencontrer Emmanuel Macron en fin de semaine, plusieurs opposants interpellent le président français. Ils souhaitent qu’il se prononce sur la candidature du chef de l’État ivoirien sortant. Emmanuel Macron avait officiellement salué le 5 mars l’annonce d’Alassane Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat, le qualifiant d'« homme de parole et d’homme d’État ». Or depuis le revirement du président ivoirien le 6 août, Paris garde le silence. L’opposition ivoirienne l’exhorte donc à se positionner de nouveau.