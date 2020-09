RDC: faut-il intégrer d’anciens combattants au sein des forces armées?

Kafunzi, province du Nord Kivu: les soldats des Forces armées de la RD Congo, avec l’appui de la force de la Monusco, poursuivent la traque des groupes armés à l’est de la RD Congo (photo d'illustration). Photo MONUSCO/Alain Wandimoyi

La cheffe de la Monusco s’est prononcée contre l’amnistie des groupes armés et l’intégration des combattants. Selon elle, les partenaires du Congo ne financeront plus de programme allant en ce sens. Or le gouvernement congolais a signé un accord avec les FRPI en Ituri qui prévoit amnistie et intégration et Kinshasa négocie également avec d’autres groupes armés dans cette province.