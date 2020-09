RDC: les femmes du secteur minier se mobilisent contre la corruption

Un homme marche à travers une concession minière de la Gécamines, à Lubumbashi. AFP/Phil Moore

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Réunies au sein de la plate forme Women in Mining, ces femmes des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga demandent un engagement plus important du gouvernement afin que l’exploitation minière profite réellement au pays. Elles se sont exprimées au cours de l'atelier organiser mercredi 2 septembre à Lubumbashi.